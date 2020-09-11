مصر والإمارات ترحبان باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

2020/09/11 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت كل من مصر والإمارات باتفاق السلام الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ما بين البحرين وإسرائيل، الجمعة.

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