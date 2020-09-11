البحرين تلحق بالإمارات وتتفق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

2020/09/11 | 23:10 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ستيف هولاند ودان وليامز وعزيز اليعقوبيدقائق للقراءة 5واشنطن/القدس/دبي (رويترز) - انضمت البحرين إلى الإمارات يوم الجمعة في الاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أدت إليها أسباب منها المخاوف المشتركة من إيران، لكنها تهدد بزيادة عزلة الفلسطينيين.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن يوم الجمعة.تصوير: كيفن لامارك - رويترز.ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك الأنباء على تويتر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “هذا حقا يوم تاريخي”.وأضاف أنه يعتقد أن دولا أخرى ستسير على نفس الدرب.وقالت الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل في بيان مشترك “فتح حوار وعلاقات مباشرة بين هذين المجتمعين الحيويين والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يواصل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة”.كانت الإمارات قد وافقت الشهر الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.ومن المقرر توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في 15 من سبتمبر أيلول في مراسم في البيت الأبيض يستضيفها ترامب ويحضرها نتنياهو ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.وذكر البيان المشترك أن وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني سيشارك في تلك المراسم ويوقع “إعلان سلام تاريخيا” مع نتنياهو.وقال نتنياهو إن القرار البحريني يؤذن “بعهد جديد للسلام”.وأضاف في بيان “لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن يستثمر السلام فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقا إلى اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية”.وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بقرار البحرين معربة عن أملها “في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليميا ودوليا”.وقالت الوزارة في بيان إن “قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل تعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي”.غير أن الفلسطينيين عبروا عن خيبة أملهم، وذلك خشية أن تضعف خطوات الإمارات، والبحرين الآن، الموقف العربي القائم منذ فترة طويلة والذي يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وقبول إقامة دولة فلسطينية في مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.وقال واصل أبو يوسف المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة “قيام البحرين بتطبيع العلاقات مع الاحتلال كسر للقرارات والمواقف العربية وهو أمر مرفوض ومدان وخيانة للقضية الفلسطينية”.وفي قطاع غزة قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار البحرين يلحق ضررا بالغا بالقضية الفلسطينية ويدعم الاحتلال.* الأنظار على السعوديةيأتي تحسن العلاقات مع إسرائيل في ظل مخاوف مشتركة من خطر إيران في المنطقة.والسؤال الأهم الآن يدور حول ما إذا كانت السعودية الحليف القوي للولايات المتحدة ستسير على نفس النهج.وتحاول إدارة ترامب إقناع دول عربية سنية أخرى قلقة من النفوذ الإيراني، منها السعودية، بإقامة علاقات مع إسرائيل.وأشارت السعودية حتى الآن إلى أنها ليست مستعدة لذلك.وقالت زها حسن الباحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن الخطوة البحرينية “مزعجة بشكل خاص” للفلسطينيين.وأضافت “لا يمكن أن تحدث هذه الخطوة دون ضوء أخضر سعودي”.وقالت إن السعودية “تحت ضغط للتطبيع، لكنها لا تستطيع بسبب وضعها كقائم على شؤون الأماكن الإسلامية المقدسة وبسبب غياب الدعم الشعبي لذلك”.وأخفق الفلسطينيون يوم الأربعاء في الحصول على إدانة جامعة الدول العربية للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، لكنهم حصلوا على دعم السعودية مجددا لإقامة دولة فلسطينية.ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن يوم الجمعة على تساؤلات عما إذا كان السفير أو أي ممثل سعودي آخر سيحضر مراسم التوقيع يوم الثلاثاء.‭‭‭والبحرين حليف وثيق للسعودية والإمارات، وتستضيف مقر البحرية الأمريكية في المنطقة.كانت الرياض قد أرسلت في عام 2011 قوات إلى البحرين للمساعدة في قمع انتفاضة.كما قدمت السعودية بالاشتراك مع الكويت والإمارات، حزمة إنقاذ اقتصادي للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2018.‬‬‬وباتفاق يوم الجمعة، تصبح البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل التي تبادلت فتح سفارات مع مصر والأردن منذ عقود.كانت البحرين قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي.جاء ذلك عقب قرار السعودية بالسماح لرحلة جوية تجارية إسرائيلية بعبور أجوائها في الطريق إلى الإمارات.وحثت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات الزعماء الفلسطينيين على استئناف المحادثات مع إسرائيل.كانت المحادثات قد انهارت آخر مرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 2014، ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أي تعاملات سياسية مع ترامب منذ أكثر من عامين، متهما إياه بالتحيز لصالح إسرائيل.وقال جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب وصهره يوم الجمعة لرويترز “الكل في المنطقة مستاء من القيادة الفلسطينية.القيادة الفلسطينية تواصل إضعاف قضيتها شيئا فشيئا بالتصرف بهذه الطريقة”.شارك في التغطية أليكس كورنويل وليزا بارينجتون ورامي أيوب وعلي صوافطة ونضال المغربي - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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