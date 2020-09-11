صحة النجف : نقل ومعالجة اكثر من ٣٠ حالة جراء حريق المدينة القديمة

2020/09/11 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/اعلنت شعبة الاسعاف الفوري في دائرة صحة النجف الاشرف أنها انتهت قبل قليل من واجب في نقل ومعالجة إصابات جراء حريق في الفندق السياحي بالمدينة القديمة .واكد مدير الشعبة حكمت الشمري " تم ارسال ١٠ عجلات اسعاف قامت بالمعالجة الميدانية ونقل الاصابات جراء الحريق".واضاف، أن " المسعفين قاموا بمعالجة ١٣ حالة اختناق داخل سيارات الاسعاف ميدانيا فيما تم نقل ١٩ حالة أخرى إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج ولم تحصل أي حالة وفاة جراء الحريق"./انتهى

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