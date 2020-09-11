دهوك: تسجيل 214 حالة شفاء من فيروس كورونا

2020/09/11 | 23:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية صحة محافظة دهوك، الجمعة، تسجيل ٢١٤ حالة شفاء من فيروس كورونا.



وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 ايلول 2020)، إن "٢١٤ مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام بعد تلقيهم الرعاية الطبية".

وأضاف البيان، أن "عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى ٢٤٢٣ شخصا، فيما لا يزال ٤٤٤٧ مصابا يتلقون الرعاية الطبية في المحافظة".

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