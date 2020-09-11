وزير التجارة يعزي بوفاة النجم ناظم شاكر

2020/09/11 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/سرى جياد / عزى وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري العراقيين والأوساط الرياضية برحيل نجم المنتخب الوطني السابق والمدرب ناظم شاكر اثر إصابته بفيروس كورونا.وقال الوزير في برقية التعزية تلقتهاالمستقلة بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المحتوم نتقدم باحر التعازي وصادق المواساة لأسرة فقيد الوطن ونجم الكرة العراقية الكابتن ناظم شاكر الذي فُجعنا برحيله اثر إصابته […]

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