دروس من انتفاضة أكتوبر العظيمة - جلال الصباغ

2020/09/11 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ في المرحلة الثورية ...



تستطيع البروليتاريا ان تطور طاقة النضال أكثر بمائة مرة مما في الفترة العادية الهادئة...



لينين في ١-;-٩-;-٠-;-٥-;- مجتمع يعيش تحت سطوة الاسلاميين لعقود، ويتم أخضاعه بقوة المليشيات والإرهاب وهيمنة رجال الدين وزعماء العشائر، للخطاب الطائفي الرجعي التقسيمي، كان مستبعدا وفق الفهم السطحي ان يقوم بانتفاضة ضد حكم الكهنوت الذي يدعمه الرأسمال العالمي وتوظفه قوى الإ ......





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