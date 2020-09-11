{الفرات نيوز} تنشر مسودة موازنة 2020.. كم عجزها وما حصة الاقليم؟

2020/09/11 | 23:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا مسودة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 .





وبلغت قيمة الايرادات الاجمالية للموازنة 67 ترليوناً و425 ملياراً و220 مليوناً و454 الف دينار.

وتم احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 40.51 دولاراً للبرميل ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و332 ألف برميل بضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان على أساس صرف 1182 ديناراً لكل دولار.

ويبلغ عجز موازنة 2020 أكثر من 81 ترليون دينار.

ووفق مسودة الموازنة فان حصة الاقليم منها 12.67% .

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