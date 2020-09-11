رجل دين مثير للجدل يكشف الدولة التي ستطبع بعد البحرين العلاقة مع إسرائيل

2020/09/11 | 23:39 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقع رجل الدين المثير للجدل، اياد جمال الدين، الجمعة، ان (المطبع الثالث) مع إسرائيل بعد البحرين والإمارات ستكون قطر.

وكتب جمال الدين، عبر حسابه في "تويتر" تغريدة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (11 أيلول 2020)، ان "قطر؛ ستكون (المطبع الثالث) بعد البحرين والإمارات.



وربما سيحضر شيخ قطر الى واشنطن.



لـ( توقيع) سلام مع إسرائيل وسلام مع قطر".

وأضاف: "وستبقى إيران وحلفاؤها وحدهم يرفعون شعار( تحرير فلسطين)..



صدقا أو كذبا".

واختتم بالقول "ليس أمام الفلسطينيين إِلا الركوع أمام ترمب أو الركوع أمام خامنئي".

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