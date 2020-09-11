بسبب الميراث.. اخ يضرم النار في اخيه (فيديو)

2020/09/11 | 23:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اقدم شخص في مدينة شيراز بمحافظة فارس الايرانية، الجمعة، على اضرام النيران في منزل اخيه، بسبب خلافات بشأن الميراث.

ويظهر الفيديو شخصا يقف وراء باب البناية وهو يقوم برش المحروقات واضرم النار في المنزل واخيه".

وذكر نائب مدير شرطة محافظة فارس كافوس محمدي، ان خلاف الاخوين كان بسبب الميراث وقد تسبب الحريق بإصابة شخصين بجروح.

واضاف، ان "المتهم فر بعد الحادث ولا زالت الشرطة تبحث عنه".

ا.ح

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