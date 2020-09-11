الكاظمي يختتم زيارته إلى إقليم كردستان

2020/09/11 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يوجه بتجهيز الدوائر البلدية بالأشجار لزيادة المساحات الخضراء

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اليوم الجمعة دائرتي البستنة والغابات بتجهيز مختلف شتلات الأشجار المتوفرة في مشاتل ومحطات البستنة والغابات إلى الجهات الراغبة بالمساهمة في التشجير من أجل زيادة المساحات الخضراء".

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