2020/09/11 | 23:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: سامراء مازالت تعاني من تداعيات تفجير مرقد الامامين العسكريين حتى اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: سامراء مازالت تعاني من تداعيات تفجير مرقد الامامين العسكريين حتى اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).