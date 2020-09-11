قوة مشتركة تقتل اربعة من قيادات 'داعش' بينهم انتحاريان في سامراء

2020/09/11 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، ان قوة مشتركة قتلت اربعة من قيادات "داعش" بينهم انتحاريان في سامراء.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم ، تمكنت من قتل ٤ من اهم قيادات عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفرحاتيه في قضاء سامراء".

واضافت ان "اثنين منهم كانا يرتديان احزمة ناسفة".





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