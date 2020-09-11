الاعلام الامني يعلن عن مقتل ٤ من اهم قيادات عصابات داعش بسامراء

2020/09/11 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل ٤ من اهم قيادات عصابات داعش بسامراء.وذكرت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم ، تمكنت من قتل ٤ من اهم قيادات عصابات داعش الإرهابية اثنين منهما يرتديان احزمة ناسفة، في "منطقة الفرحاتيه في قضاء سامراء "./انتهى9

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