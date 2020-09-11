وزير خارجية الأردن :شرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال

2020/09/11 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم إن التغيير المطلوب والخطوة الأساسية المطلوبة والقادرة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هما تغيير وخطوة يجب أن يأتيا من إسرائيل بحيث توقف إسرائيل إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وقال الصفدي في بيان مساء اليوم بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات البحرينية-الاسرائيلية أن أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وأن شرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومعادلة الأرض مقابل السلام.



وشدد الصفدي على أن أثر اتفاق تطبيع العلاقات البحرينية-الإسرائيلية وكل اتفاقات السلام مع إسرائيل يعتمد على ما ستقوم به إسرائيل، فإن بقي الاحتلال واستمرت إسرائيل في اجراءاتها التي تنسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك سيتفاقم الصراع وسيتعمق ولن تنعم المنطقة بالسلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي يمثل ضرورة إقليمية ودولية.



وأكد الصفدي أن لا سلام عادلا شاملا ولا أمن ولا استقرار شاملين الا إذا تم تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني وفق حل الدولتين.واضاف أن بلاده ستظل تعمل بالتنسيق مع الجميع من أجل تحقيق السلام العادل الذي يشكل خيارا استراتيجيا أردنيا وفلسطينيا وعربيا، والذي لن يكون شاملا ودائما إلا اذا قبلته الشعوب وتبنته، وذاك شرطه تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وأشار الى ان الإحتلال هو سبب الصراع وأساسه، وزواله وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم./انتهى

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