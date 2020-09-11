قوة أمنية تقتل أربعة من قيادات داعش في سامراء

2020/09/11 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، مقتل 4 قيادات من تنظيم داعش في قضاء سامراء.



وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 ايلول 2020)، أن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم ، تتمكن من قتل ٤ من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية اثنان منهم يرتديان احزمة ناسفة، في (منطقة الفرحاتيه) في قضاء سامراء".

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