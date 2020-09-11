بعد إمتناعه عن الزواج.. شقيق إلهام شاهين يعلن خطوبته: أخيرًا حبي

2020/09/11 | 23:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إحتفل الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين ، بخطوبته على المونتيرة المصرية منة جاب الله، مساء أمس ، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين.ومن جانبها، نشرت إلهام شاهين، صور من حفلة خطوبة شقيقها ، عبر حسابها الرسمي موقع انستغرام، وعلقت قائلة: “مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك […]

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