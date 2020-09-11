قتل 4 من أهم قيادات داعش بينهم انتحاريان

2020/09/11 | 23:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم ، تتمكن من قتل ٤ من اهم قيادات عصابات داعش الإرهابية اثنان منهم يرتديان احزمة ناسفة، في "منطقة الفرحاتيه في قضاء سامراء ".

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