2020/09/11 | 23:59 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلية الإعلام الأمني
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قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم ، تتمكن من قتل ٤ من اهم قيادات عصابات داعش الإرهابية اثنان منهم يرتديان احزمة ناسفة، في "منطقة الفرحاتيه في قضاء سامراء ".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل 4 من أهم قيادات داعش بينهم انتحاريان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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