2020/09/12 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيويورك-(أ ف ب) – دعا الآلاف من مستخدمي الإنترنت الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة “نتفليكس” لإدراجها الفيلم الفرنسي “مينيون” على منصتها، إذ اعتبروا أن هذا الفيلم الروائي يضفي الطابع الجنسي على الطفلات اللواتي يؤدين أدوار البطولة فيه. ونُشِرت على “تويتر” الخميس أكثر من 200 ألف تغريدة تحت وسم #كانسلنتفليكس (إلغاء نتفليكس)، مما جعله […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتفليكس..فيلم فرنسي واتهامات جنسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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