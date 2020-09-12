نتفليكس‭..‬فيلم‭ ‬فرنسي‭ ‬واتهامات‭ ‬جنسية

2020/09/12 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعا‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬الخميس‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ “‬نتفليكس‭” ‬لإدراجها‭ ‬الفيلم‭ ‬الفرنسي‭ “‬مينيون‭” ‬على‭ ‬منصتها،‭ ‬إذ‭ ‬اعتبروا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الروائي‭ ‬يضفي‭ ‬الطابع‭ ‬الجنسي‭ ‬على‭ ‬الطفلات‭ ‬اللواتي‭ ‬يؤدين‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة‭ ‬فيه‭.‬ ونُشِرت‭ ‬على‭ “‬تويتر‭” ‬الخميس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬تغريدة‭ ‬تحت‭ ‬وسم‭ #‬كانسلنتفليكس‭ (‬إلغاء‭ ‬نتفليكس‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ […]

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