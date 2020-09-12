المطاعم‭ ‬بيئة‭ ‬لنقل‭ ‬الفيروس‭ ‬والبدانة‭ ‬عامل‭ ‬خطر‭ ‬كبير‭ ‬للبالغين‭ ‬الشباب‭ ‬

2020/09/12 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطباء‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬أقل‭ ‬ّ‭ ‬عرضة‭ ‬من‭ ‬زملائهم‭ ‬للإصابة‭ ‬بكوفيد‭-‬19 واشنطن‭- ‬باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬ كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬بريطانية‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركّزة‭ ‬هم،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تعاملهم‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة،‭ ‬أقلّ‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬من‭ ‬زملائهم‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬الأخرى،‭ ‬أو‭ ‬حتّى‭ ‬من‭ ‬عمّال‭ ‬صيانة‭ ‬المستشفيات‭.‬ وقد‭ ‬يعزى‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ […]

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