2020/09/12 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أطباء العناية المركزة أقل ّ عرضة من زملائهم للإصابة بكوفيد-19 واشنطن- باريس -(أ ف ب) - كشفت دراسة بريطانية أن الأطباء العاملين في العناية المركّزة هم، بالرغم من تعاملهم مع الحالات الأكثر خطورة، أقلّ عرضة للإصابة بفيروس كورونا من زملائهم في الأقسام الأخرى، أو حتّى من عمّال صيانة المستشفيات. وقد يعزى الأمر في جزء منه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطاعم بيئة لنقل الفيروس والبدانة عامل خطر كبير للبالغين الشباب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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