ألمرض العائلي (ألمرض الوراثي)

2020/09/12 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رائد عبدالاله عباس نحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬تفشى‭ ‬به‭ ‬فايروس‭ ‬خطير‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عظمى‭ ‬مكتظة‭ ‬بلسكان‭ ‬والعمران‭ ‬اشبه‭ ‬بمدن‭ ‬اشباح‭ ‬كثرت‭ ‬به‭ ‬الاقاويل‭ ‬والحكايات‭ , ‬لكن‭ ‬الوباء‭ ‬موجود‭ ‬شئنا‭ ‬أم‭ ‬ابينا‭ ‬واصبح‭ ‬الموت‭ ‬المحتوم‭ ‬المهدد‭ ‬للبشر‭ ‬مالم‭ ‬تأخذ‭ ‬البشرية‭ ‬الحيطة‭ ‬والحضر‭ ‬والالتزام‭ ‬مسبوقا‭ ‬بالتوجه‭ ‬للبارئ‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬والتراحم‭ ‬بيننا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الايام‭ ‬العصيبة‭ […]

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