مجلس الأمن يتوصل لاتفاق لتسمية مبعوث ومنسق جديدين لليبيا

2020/09/12 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تسمية مبعوث خاص جديد إلى ليبيا و"منسق" بعد أكثر من ستة اشهر من الخلاف، على ما أفاد دبلوماسيون.

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