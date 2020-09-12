بيان رسمي يلخص تحركات الكاظمي في إقليم كوردستان (صور)

2020/09/12 | 00:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

لخص المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، تحركات الأخير في محافظات إقليم كوردستان والتي استمرت ليومين.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (11 أيلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، اختتم مساء اليوم الجمعة، جولته التي اشتملت محافظات إقليم كردستان والتي استمرت ليومين".

وأضاف البيان، ان "الزيارة شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإقليم، التقى خلالها رئيس الإقليم ورئيس وزراء حكومة الإقليم وأعضاء حكومته، فضلا عن اللقاء بعدد من القادة السياسيين، في مقدمتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتابع: "واشتملت اللقاءات بحث مجمل الملفات العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وكذلك توحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلا عن ملف إجراء الانتخابات المبكرة، واستمرار التنسيق والتعاون الأمني ضمن القوات المسلحة لأجل ملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي".

وزاد، ان الكاظمي "زار مخيمات النازحين في محافظة دهوك، واطلع على أحوال الساكنين في المخيم، ووجه بمعالجة أهم متطلباتهم الإنسانية، مؤكدا حرص الحكومة الشديد على العمل لإعادة جميع النازحين الى مناطقهم، وتوفير الأجواء المناسبة للاستقرار" .

كما تفقد رئيس الوزراء، "عددا من المنافذ الحدودية في محافظتي دهوك (ابراهيم الخليل) والسليمانية ( باشماخ)، واطلع على سير العمل فيها، ووجه بتفعيل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على انسيابية العمل، وصولا الى حالة من التكامل بما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلاد ورفاه المواطنين".

وأشار إلى ان "الكاظمي زار ضريح الرئيس الراحل جلال طالباني في السليمانية، وكذلك موقع لإحدى جرائم النظام المباد بحق أبناء شعبنا الكردي، كما زار سيادته نصب ذكرى جريمة حلبجة، والتقى بجمع من ذوي ضحايا عمليات الأنفال سيئة الصيت وأكبر فيهم تضحيات ذويهم".

وبين، "كما التقى برئيس الجمهورية برهم صالح وعدد من القيادات الكردية، وجرى بحث عدد من المواضيع والتحديات التي يواجهها البلد".

واختتم بالقول، ان الكاظمي "التقى أيضا بالمسؤولين في محافظة السليمانية، وبجمع من المحتجين المطالبين باستلام مستحقاتهم عن تسويق محاصيلهم الزراعية، ووعد بأن تجري مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية من أجل تلبية مطلب المتظاهرين، ومنح الحقوق، وفقا للعدالة والمساواة لكل أبناء العراق".

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