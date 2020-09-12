نجم كروي ثالث يخسره العراق بسبب كورونا.. ماذا تعرف عن ناظم شاكر؟

2020/09/12 | 00:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتوفي نجم الكرة العراقية السابق، ناظم شاكر، عقب تدهور حالته الصحية، في أربيل.

أصيب ناظم شاكر بفيروس كورونا، وتدهورت حالته الصحية إلى أن توفي في المستشفى

وقال مدير عام الرياضة في وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان، شاكر سمو، في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "نجم الكرة العراقية السابق، ناظم شاكر توفي اليوم في مستشفى شار الخاص في أربيل".

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وكان شاكر قد أُدخل إلى المشفى في العاشر من الشهر الماضي بعد ثبوت إصابته بكورونا، قبل أن تتدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات الفيروس. وقال نجل المدرب فهد ناظم يوم أمس، إن "حالة والدي منذ ليلة أمس حرجة جدًا وتدهورت بشكل مقلق بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا".

وشاكر يعد واحدًا من أبرز نجوم الدفاع في نادي القوة الجوية والمنتخب العراقي نهاية سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وشارك مع أسود الرافدين في العديد من البطولات الدولية من أبرزها كأس الخليج وبطولة كأس العالم في المكسيك عام 1986.

وولد ناظم شاكر في بغداد عام 1958، وبدأ مسيرته الكروية لاعبًا في الفرق الشعبية لمنطقة الدورة، وفي عام 1975 أصبح لاعبًا لنادي العمال، ثم لاعبًا في نادي القوة الجوية، عام 1976.

ومثّل منتخب شباب العراق عام 1978 ثم المنتخب الوطني من عام 1979، وكان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986 والتي كانت مشاركته الأخيرة مع المنتخب العراقي.

اعتزل اللعب نهائيًا عام 1988 مع فريقه الطيران (القوة الجوية حاليًا) بسبب الإصابة.

اتجه بعد ذلك إلى ميدان التدريب وكان أول فريق عمل معه كمدرب هو نادي السلام العراقي عام 1992 حيث كان عامه الأول في الدرجة الممتازة.

تقلد تدريب فرق الكرخ وأربيل ودهوك والنفط وبيرس والقوة الجوية والمصافي وآرارات، كما احترف التدريب في اندية أردنية وإماراتية لاكثر من سبعة اعوام إلى جانب عمله ضمن الكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي عام 2005.

عزى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر

تم تكليفه من قبل اتحاد كرة القدم العراقي للعمل مدربًا للمنتخب الوطني العراقي عام 2010 ولكنه قدم استقالته كمدرب للمنتخب العراقي في 12 كانون الثاني/يناير 2011 بعد خسارة المنتخب أمام منتخب إيران في بطولة غرب آسيا.

عمل أيضًا كمدرب لفريق نادي الميناء العراقي.

وعزى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر.

وقال الكاظمي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يملؤها الحزن والأسى، نعزي أبناء شعبنا العراقي الصابر بأفول نجم وطني آخر، وبطل كبير في سمائه، الكابتن ناظم شاكر، تغمّده الباري بواسع رحمته".

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وأضاف الكاظمي: "وها هي جائحة كورونا تثلم جناح قلوب العراقيين مُجددًا في الأعزاء والأحبّة، عسى أن يكشف الرحمن غمّتها عن شعبنا المُحتسب إليه".

وتابع، "كان الفقيد قامة رياضية بائنة، رفع اسم العراق عاليًا في المحافل الدولية، وقدّم حياته متفانيًا لأجل الرياضة والشباب، ولم يدّخر جهده وعطاءه في سبيل وطنه".

كما تقدم رئيس الوزراء "بخالص العزاء وعظيم المواساة لأحباء الفقيد وعائلته الكريمة، التي نحسبها بحجم العراق".

وقدم كل من وزيري الشباب والرياضة عدنان درجال والدفاع جمعة عناد، تعازيهما بوفاة نجم الكرة العراقية السابق، ناظم شاكر.

وناظم شاكر هو الثالث من بين نجوم العراق الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، حيث سبقه النجم أحمد راضي، والمدرب علي الهادي.

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