صور.. ستيفاني صليبا تشغل إنستغرام بفستان مكشوف الصدر.. والجمهور: بشعة

2020/09/12 | 00:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ شاركت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، جمهورها ، بصورا جديدة لها من إطلالتها في مهرجان البندقية السينمائي لعام 2020 ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام.وأطلت ستيفاني، بإطلالة جريئة ، مرتدية فستانا مكشوف الصدر ، أدى ذلك إلى تعرضها لإنتقاد شديد من قبل متابعيها ، وجاءت التعليقات كالتالي: الفستان بشع كتير […]

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