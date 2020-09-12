الكاظمي يعود من كردستان العراق بحصيلة مترعة بتبادل الوعود الصعبة

2020/09/12 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية‭- ‬الزمان‭ ‬ لقي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬الى‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ترحابا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬ولم‭ ‬ينله‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الحزبين‭ ‬الكبيرين‭ ‬في‭ ‬اربيل ‭ ‬والسليمانية‭ ‬،‭ ‬وتركزت‭ ‬المباحثات‭ ‬على‭ ‬انجاح‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬والسير‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬النهج‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬بين‭ ‬الكاظمي‭ ‬والاحزاب‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ .‬لكن‭ ‬الزيارة‭ ‬كانت‭ […]

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