في انتظار المفاجآت الجديدة

2020/09/12 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام مرت من دون أية معان كانت تتوافر عليها قبل سنوات بعيدة ، ذكرى الحادي عشر من سبتمبر، حين انهار البرجان الشهيران في نيويورك بتفجيرات لا تزال لغزاً غير نهائي في معطياته بالرغم من الكتب الكثيرة التي صدرت في توثيق ذلك الحدث وتوثيقه.ثلاثة آلاف امريكي ضحايا تلك الهجمات فضلا عن ضربة البنتاغون […]

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