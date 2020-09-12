وفاة الكابتن ناظم شاكر بكورونا

2020/09/12 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ توفي‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬المدرب‭ ‬و‭ ‬اللاعب‭ ‬العراقي‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الكابتن‭ ‬ناظم‭ ‬شاكر‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬اسبوعين‭ ‬نتيجة‭ ‬اصابته‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭.‬وهو‭ ‬ثالث‭ ‬نجم‭ ‬كروي‭ ‬عراقي‭ ‬يرحل‭ ‬بعد‭ ‬احمد‭ ‬راضي‭ ‬وعلي‭ ‬هادي‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬الوباء‭ ‬الذي‭ ‬تزداد‭ ‬حالات‭ ‬انتشاره‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ .‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬اولت‭ ‬العناية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالراحل‭ […]

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