الجوية يؤجل انتخاباته حداداً على ناظم شاكر ويحجب رقم {4} من الفريق نهائياً

2020/09/12 | 00:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية، تأجيل المؤتمر الانتخابي إلى يوم السبت المقبل الموافق 19 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، تخليدا للنجم الكبير ابن القوة الجوية البار ناظم شاكر، الذي وافته المنية الجمعة، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.وأعلنت الإدارة الحداد لمدة 3 أيام، وسيقام العزاء في مقر القوة الجوية اعتبارا من يوم السبت. ودعت الإدارة جمهور الصقور للتواجد في مقر النادي يوم السبت، لتشييع جنازة ناظم شاكر من مقر نادي القوة الجوية. كما قررت الإدارة حجب الرقم (4) نهائيا من الفريق الأول، وعدم ارتداءه تقديرا لمسيرته وتاريخه الكروي.من جانبه عزى قائد القوة الجوية اللواء الطيار، شهاب جاهد، رئيس نادي الجوية بوفاة النجم ناظم شاكر.وقال جاهد لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الجمعة "نأسف لخسارتنا ناظم شاكر الذي رفع راية العراق ومثل بلده خير تمثيل ونعزي اسرته وكل محبيه بهذا المصاب الجلل".وأكد سعي النادي لتخليد ذكرى الراحل.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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