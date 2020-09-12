أي نحس ثقافي؟! - احمد جمعة

2020/09/12 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة رغم تنشيط الكتابة والتأليف بالساحة الخليجية، خاصة والعربية عامة، إلا أن القراءة والنقد بحالة كسل وخمول، وكأني بجسم إنسان مريض ومن الخارج صحي، لا تعكس حركة التأليف والنشر، حالة الكتابة والنقد المتراخية، بل وفي بعض التخوم ميتة سريريًا، رواية بحجم خيالي كرواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ الحاصدة منذ عقود جائزة نوبل ومترجمة لكلِّ لغات العالم النشطة، بدنيا أخرى وبركنٍ مختلف من العالم رائجة ومتداولة بين أي ......





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