ملتقى علمي يدعو لتدريس التربية الإعلامية الرقمية في المدارس والكليات

2020/09/12 | 00:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعا المشاركون في الملتقى العلمي العراقي للتربية الإعلامية الرقمية ٢٠٢٠،الى تدريس مادة التربية الإعلامية الرقمية في المراحل الدراسية كافة.واختتمت أمس الخميس فعاليات الملتقى نظمته جمعية العلاقات العامة العراقية/ايبرا، و استمرت على مدى يومين متتالين بمشاركة اساتذة مختصين في مجال الإعلام الرقمي من الجامعات العراقية الحكومية والأهلية كافة.وقال الدكتور محمد جبار الكَريزي رئيس […]

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