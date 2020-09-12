"بداية النهاية".. هل تنهي اتفاقيات السلام الصراع العربي الإسرائيلي؟ محللون يجيبون

2020/09/12 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحثون ومحللون يحملون نفس النظرة متفائلة، مع بعض التحفظات، وكان من بين هؤلاء، الباحث السياسي الأميركي بمركز "نيو أميركا فاونداشن" للدراسات السياسية، جيرمي هودج، الذي قال إن “الاتفاقيات الأخيرة، ستقطع شوطا طويلا في تطبيع فكرة إقامة دول عربية لعلاقات مفتوحة مع إسرائيل على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة”.

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