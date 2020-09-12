2020/09/12 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

اعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 37451 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1091 وفاة في الولايات المتحدة.

وذكرت المراكز في احصائها، انها سجلت 37451 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1091 وفاة، مبينة ان الإحصاء يشمل حالات الإصابة والوفيات حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من الخميس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة 6 ملايين و381 ألفا و13 إصابة، والوفيات 191353 حالة.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تسجل اكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تسجل اكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).