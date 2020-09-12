العراق.. مقتل 4 من قيادات داعش في عملية أمنية بسامراء

2020/09/12 | 00:48 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: السبت 24 محرم 1442 هـ - 12 سبتمبر 2020 KSA 00:18 - GMT 21:18 تارخ النشر: السبت 24 محرم 1442 هـ - 12 سبتمبر 2020 KSA 00:05 - GMT 21:05

المصدر: العربية.نت

أعلنت خلية الإعلام الأمني، في الجيش العراقي الجمعة، مقتل 4 قيادات من تنظيم داعش في قضاء سامراء.وذكرت الخلية في بيان لها أن "قوة مشتركة من الجيش العراقي ومن خلال كمين محكم، تتمكنت القوات من قتل ٤ من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، في منطقة الفرحاتيه في قضاء سامراء".

اعتقال قيادي في داعشيأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتقال القوات العراقية الخميس قيادي في داعش، إثر عميلة خاطفة في مدينة الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قوله: "نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب، فجر اليوم الخميس، عملية خاطفة في قضاء الشرقاط، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات داعـش الإرهابية، بعد مراقبة وتحري ومعلومات استخبارية دقيقة".وأضاف: "تهدف عمليات جهاز مكافحة الإرهاب المستمرة منذ أربعة أيام في مناطق مختلفة إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة".وفي هذا السياق، ضبطت قوات "فرقة الرد السريع" عددا من "الأسلحة والأعتدة" خلال عمليات تفتيش في ناحيتي السلام والعدل في محافظة ميسان.من جهة أخرى، أعلنت العمليات المشتركة عن انطلاق عملية أمنية "لتطهير مناطق زور نهر ديالى".



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العمليات المشتركة قولها إن "العملية انطلقت بقيادة قائد القوة البرية بالتعاون مع الحشد الشعبي".في سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني انفجار عبوة ناسفة تم لصقها في سيارة تعود لأحد ضباط شرطة ديالى في منطقة المفرق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمركبة، دون تسجيل خسائر بشرية.يأتي هذا بينما كانت العمليات المشتركة في العراق قد أكدت الأسبوع الماضي أنها لن تتهاون مع الانفلات الأمني وانتشار السلاح الخارج عن سلطة الدولة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الأحد عن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة".وأضاف الخفاجي أن "العمليات الأمنية جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة فضلاً عن فرض هيبة الدولة والقانون".وشدد على أن "قيادة العمليات جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط".يأتي هذا في وقت تجري قوات الجيش ومكافحة الإرهاب عمليات عسكرية واسعة في محافظات وسط وجنوب العراق، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال الخارجين على القانون.

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