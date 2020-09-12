2020/09/12 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل احتلت إيران وميليشياتها موقع القاعدة وداعش في تهديد أميركا وحلفائها؟

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