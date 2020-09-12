شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]3 - إبراهيم جركس

2020/09/12 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_جركس ديباجة زرادشت[3] عندما دخل زرادشت أول مدينة واقعة على طرف الغابة وَجَدَ شَعباً كثيراً متجمّعاً هناك في ساحة السوق، وكان قد أُعلِن بينهم عن قدوم بَهلوانيّ إلى هناك.



وهكذا تكلّم زرادشت مخاطباً ذلك الشعب:((إنني أعلّمُكُم الإنسان الأعلى.



الإنسان شيء لابُدَّ من تجاوُزه.



فما الذي فعلتم كي تتجاوزوه؟كلّ الكائنات ظلّت حتى الساعة تُبدِعُ أشياء فوق منزلتها، وأنتم، أتريدون أن تكونوا حركة الجَزر في ......





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