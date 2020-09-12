مصير نشطاء هونغ كونغ تحتجزهم الصين مجهول.. الخارجية الأميركية تعبر عن

2020/09/12 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، عن "قلق عميق" لدى الولايات المتحدة بشأن نشطاء هونغ كونغ المطالبين بالديمقراطية، والذي تحتجزهم السلطات الصينية.

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