"سرقة" 90 بالمئة من أموال الدولة في كافة الوزارات العراقية.. لجنة تكشف "الملفات التسعينية"

2020/09/12 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة النزاهة النيابية أنها تمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية، وأنها ستقدمها إلى اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

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