الكاظمي في الإقليم.. رسائل للداخل والخارج

2020/09/12 | 03:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: محمد الأنصاري ومهند عبد الوهاب

عاد مساء امس الى بغداد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد جولة هي الاولى من نوعها الى اقليم كردستان.

وبعيداً عن كلِّ الزيارات السابقة لمسؤولي الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان، حرص الكاظمي على تفقد أوضاع وأحوال المواطنين في مدن الإقليم بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب العراقي، وأن هموم ومطالب المواطنين واحدة من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبها، كما أن الرسالة التي بعث بها الكاظمي إلى الداخل والخارج هي أن التراب العراقي واحد، وأن سلطة الدولة والقانون على منافذ الشمال كما هي على الجنوب.

والتقى الكاظمي خلال الزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح في السليمانية بحضور عدد من القيادات السياسية الكردية، وجرى بحث مجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية.

وفي السليمانية، كما في جميع أرجاء البلاد، حرص الكاظمي على لقاء المتظاهرين والمحتجين، كما قام بزيارة حلبجة، حيث توقف الكاظمي عند النصب التذكاري لضحايا الجريمة النكراء في المدينة وقرأ الفاتحة ووضع إكليل زهور، كما تفقد الكاظمي في وقت سابق، مشهداً من مشاهد جريمة الأنفال سيِّئة الصيت، والتقى جمعا من المواطنين من ذوي الضحايا المؤنفلين، واستمع لهم وأكبر فيهم تضحيات ذويهم التي عبّدت الطريق لبناء عراق حر ديمقراطي، ومهّدت الطريق أمام زوال الدكتاتورية.

من أربيل وخلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أكد الكاظمي أن "الإقليم جزء أساس ومتكامل من العراق، والحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمناً لعراق موحد ومستقر، وأن الفرصة متاحة الآن للارتقاء بمستوى الفعل العراقي على الساحة الدولية، تعزيزاً لمكانة العراق بين الأمم".

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