{كوفيد - ١٩} يرتدي قميص ناظم شاكر

2020/09/12 | 03:36 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

رحل نجم منتخبنا السابق الكابتن ناظم شاكر يوم امس الجمعة متأثرا باصابته بفيروس كورونا.



وتوفي شاكر في احد مستشفيات اربيل بعد انتكاس حالته الصحية.



وشكل خبر وفاة ناظم شاكر صدمة كبيرة لجميع العراقيين، لاسيما بعد الانباء بتحسن حالته الصحية وارتفاع نسبة الاوكسجين في دمه لاكثر من 80 بالمئة.



ونعى عدد من الرياضيين في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي رحيل صخرة دفاع منتخبنا السابق ناظم شاكر.

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