وزير العمل: قروض للشباب

2020/09/12 | 03:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: واع

تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريبا بوضع خطة لتنفيذ مشروع منح قروض للشباب.

وقال الوزير عادل الركابي: إن "مجلس الوزراء احال ملف منح قروض للشباب على وزارة العمل بعد ان كان في السابق لدى وزارة التخطيط"، لافتا الى ان "وزارة العمل لديها الكثير من التحفظات والملاحظات على الاليات المقرة من قبل وزارة التخطيط في الحكومة السابقة".



واضاف ان "الوزارة ستعمل على تغيير هذه الاليات او تطويرها بما ينسجم مع ستراتيجيتها بالتعامل مع ملف العاطلين وسيكون هناك اجتماع موسع للمعنيين في وزارة العمل لوضع الخطط الكفيلة بتنفيذ هذا المشروع"، مشيرا الى انه " لا يمكن تحديد موعد محدد للتنفيذ ولا توجد اليات في الوقت الحالي لكن الوزارة ستبدأ بالقريب العاجل بهذا الموضوع".

واوضح الركابي ان "مشروع منح قروض للشباب هو بمبادرة من البنك المركزي وتم رصد الاموال وصدر قرار نيابي نهاية العام 2019.

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