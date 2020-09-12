2020/09/12 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يونيو الماضي، اتخذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرار "مؤلما" برفض قبول الضرائب التي تجمعها إسرائيل والتي تمثل أكثر من 60٪ من ميزانية السلطة بعد إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، مما جعل السلطة على وشك الإفلاس، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس رفض أموال الضرائب من إسرائيل.. والفلسطينيون يدفعون الثمن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس رفض أموال الضرائب من إسرائيل.. والفلسطينيون يدفعون الثمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).