أرسنال وفولهام يقصان شريط افتتاح الدوري الانجليزي للموسم الجديد

2020/09/12 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

ينتظر عشاق كرة القدم لعودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، اليوم السبت، وكان قد توج فريق ليفربول بالنسخة الماضية من البطولة بعد احتلال الصدارة برصيد 99 نقطة.

وسوف تفتتح النسخة الجديدة من البريميرليج بمباراة فريق أرسنال مع الصاعد حديثًا فولهام على ملعب الأخير.

ويواجه فريق كريستال بالاس نظيره ساوثهامبتون ، ويلتقي ليفربول مع ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد، وأيضا يستضيف وست هام يونايتد منافسه نيوكاسل يونايتد على ملعب لندن.

بينما ستقام مباراتين غدا الأحد بين وست بروميتش وليستر سيتي ، بينما يواجه توتنهام هوتسبير فريق ايفرتون.

وستكون نهاية الجولة الاثنين المقبل بمواجهة فريق شيفيلد يونايتد مع ولفرهامبتون ، ويواجه برايتون منافسه تشيلسي.

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