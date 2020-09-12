"بدا نحيفا وضعيفا".. منظمة دولية تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحافي خالد درارني

2020/09/12 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن لجان دعم الصحافي الجزائري، خالد درارني، طالبت يوم الجمعة بالإفراج "الفوري" عنه، نظرا إلى وضعه الصحي الذي "يثير القلق بشكل خاص".

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