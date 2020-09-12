النوم مفيد جدا لفقدان الوزن الزائد

2020/09/12 | 04:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، عادة ما ينظر إلى النظام الغذائي والتمارين الرياضية على أنهما العاملان الأساسيان المهمان فقط اللذان سيحققان النتائج المذهلة، وغالباً ما يتم تجاهل عامل نمط النوم الذي يلعب دوراً مهماً.ومدة النوم الموصى بها للبالغين هي من سبع إلى تسع ساعات في الليلة، لكن غالب الناس ينامون أقل من ذلك.[…]

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