حالة عدم يقين تسيطر على الاقتصاد العالمي

2020/09/12 | 04:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت مجلة “أتالايار” الإسبانية تقريرا سلّطت فيه الضوء على حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي بعد حالة الانتعاش النسبي خلال الفترة الماضية.وقالت المجلة في تقريرها، إن الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العالمي بعد انتهاء إجراءات الحجر التي فُرضت خلال الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، يبدو قصير الأجل، حيث بدأ زخمه يتلاشى […]

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