2020/09/12 | 04:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “أمازون” عن نحو 33 ألف وظيفة متاحة في أقسام التقنية والعمليات وغيرها، مشيرة إلى أن الموظفين الجدد سوف يتقاضون 15 دولارا في الساعة على الأقل.وذكرت الشركة أن الموظفين الذين سيتم اختيارهم لشغل هذه الوظائف سيتلقون متوسط حزمة تعويضات مالية بقيمة 150 ألف دولار سنويا، تشمل الأجر الأساسي وتعويضات بالأسهم وامتيازات أخرى.وأوضحت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون تعلن عن 33 ألف وظيفة جديدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمازون تعلن عن 33 ألف وظيفة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).