2020/09/12 | 04:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الجمعة، الموعد المتوقع لاستئناف الحياة الطبيعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يختلف مع تقييم الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحاصر جائحة فيروس كورونا.وقال فاوتشي، الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن الولايات المتحدة بدأت موسم الإنفلونزا بتسجيل معدل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى تعود حياة ما قبل كورونا؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى تعود حياة ما قبل كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).