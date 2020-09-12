دراسة تميز بين نوعين من الضغوط النفسية بسبب الجائحة والإرهاب

2020/09/12 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم متحف 11 سبتمبر التذكاري لصحيفة نيويورك تايمز إن قرار حظر الاحتفال المخلد للذكرى الأليمة لهجمات مركز التجارة العالمي اتخذ لتجنب المخاطر الصحية المتعلقة بوباء كورونا.

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