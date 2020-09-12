البنتاغون يكشف الدور القتالي للطائرات الروسية بليبيا وحوادث التحطم

2020/09/12 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الأدميرال هايدي بيرغ، مدير المخابرات في القيادة الإفريقية بالبنتاغون، أن أكثر من 12 طائرة هجومية أرسلتها روسيا إلى ليبيا هذا العام نفذت ضربات برية ومهام قتالية، لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

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