قائد أميركي يتحدث عن هجمات الميليشيات بالعراق.. وأسلوب إيران الجديد

2020/09/12 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من ثمانية أشهر من مقتل متعاقد أميركي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأميركية في وابل من الصواريخ في كركوك بالعراق، تواصل الميليشيات استهداف القواعد العسكرية الأميركية "بل تزايدت وتيرة تلك الهجمات" وفق مسؤول أميركي.

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